Российско-турецкая напряженность распугала русских туристов

Как сообщила турецкому информационному агентству İHA президент Российской ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, уже две недели продажи туров в Турцию падают.

Нежданно возникшая из-за ситуации в Сирии политическая напряженность между Турцией и Россией породила у россиян некоторую настороженность, и они перестали столь же охотно, как прежде, покупать туры на курорты Анталии и Аланьи.

До недавнего времени Турция была лидером выездного туризма в России. Однако в последнее недели на фоне обострения отношений двух стран клиенты российских туроператоров стали в последний момент отменять поездки в Турцию, объясняя свой отказ соображениями безопасности.

«Нас спрашивают, насколько безопасно ехать в Анталью, Кемер и на другие турецкие курорты. По всей видимости, люди просто ждут, как будут развиваться события в российско-турецких отношениях», - полагает М.Ломидзе.

Отметим, что отношения между Анкарой и Москвой резко обострились после обстрела поддерживаемой Россией правительственной армией Сирии турецких наблюдательных пунктов в Идлибе. Погибли 14 турецких военных, 45 получили ранения. В ответ армия Турции нанесла удары по целям в Сирии, нейтрализовав более сотни сирийских военных.