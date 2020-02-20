Лучшие каратисты Европы на Национальной гимнастической арене
С 25 по 29 марта в Баку пройдет 55-й по счету чемпионат Европы по каратэ.
Подготовительные работы к соревнованию, которое примет Национальная гимнастическая арена, продолжаются. Организаторы чемпионата встретились с представителями PR-агентства Pride. Был осмотрен зал гимнастической арены.
Стороны отметили значимость предстоящего чемпионата, впервые проводимого в Баку, и подчеркнули важность организации турнира на самом высоком уровне.
Президент Федерации Яшар Баширов и художественный директор агентства Андрей Леромин вновь обсудили сценарий церемонии открытия. Также участники заседания затронули детали церемонии награждения и другие темы.