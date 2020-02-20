Служба государственной безопасности задержала экс-главу ИВ Нефтчалинского района Исмаила Велиева и ряд высокопоставленных лиц. Об этом говорится в заявлении Центра по связям с общественностью СГБ.

В сообщении говорится, что на основе собранных материалов появились подозрения на то, что глава Исполнительной власти района Исмаил Велиев, регулярно злоупотребляя служебными полномочиями, под различными предлогами требовал деньги у руководителей учреждений образования, медицины и других государственных структур.

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что Исмаил Велиев лично, а также посредством первого заместителя Вургуна Акперова, начальника отдела строительства и архитектуры Вюгара Нагиева и других подчинённых лиц под различными предлогами требовал у местных предпринимателей крупные суммы денег.

В ходе осмотра служебных кабинетов Исмаила Велиева, Вургуна Акперова, заместителя главы ИВ района Гюльтекин Садыковой, начальника отдела по работе с территориальными органами управления и местными органами самоуправления Анара Джафарова, который проводился на основании решения суда, были обнаружены и изъяты собственноручно написанные ими списки денежных средств, взятых у должностных лиц различных местных исполнительных и других органов власти, бизнесменов, крупные суммы денег, документы и другие доказательства.

В результате проведенного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Исмаил Велиев, обналичив, присвоил часть государственных средств, выделенных на работы по благоустройству, используя служебное положение в корыстных целях, захватил земельные участки на территории района, незаконно использовал их в личных целях, проводил на данных участках незаконные строительные работы.

У следствия также возникли обоснованные подозрения в том, что Исмаил Велиев под различными предлогами присвоил зарплатные карты безработных и малоимущих граждан, привлекаемых к оплачиваемым общественным работам.

Было установлено также, что факты использования служебного положения в корыстных целях привели к постоянной коррупции в местных органах образования, здравоохранения и других местных государственных органах и учреждениях.

По уголовному делу в качестве подозреваемого в использовании служебного положения в корыстных целях, повторного получения взяток в особо крупных размерах, присвоении был задержан Исмаил Велиев. Вургун Акперов, Анар Джафаров, Вюгар Нагиев, главврач Центральной больницы района Тельман Захидов, начальник Отдела образования района Аждар Керимов и другие были задержаны в качестве подозреваемых в даче и получении взяток.

В настоящее время по уголовному делу в целях определения всего круга виновных и привлечения их к ответственности продолжаются всесторонние необходимые оперативно-следственные мероприятия.