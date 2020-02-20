Путин перед разговором с Эрдоганом созвал Совбез

Президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности перед звонком турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, на встрече состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции.

Помимо этого, глава государства сообщил о телефонном разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко и обсудил перспективы развития российско-белорусских отношений. Также были затронуты темы социально-экономического развития страны.