Церемония проводов Ильхама Алиева в Риме фото
21 февраля в Риме состоялась официальная церемония проводов президента Азербайджана Ильхама Алиева, который находился в Италии с государственным визитом, сообщает АзерТАдж.
21 февраля в Риме состоялась официальная церемония проводов президента Азербайджана Ильхама Алиева, который находился в Италии с государственным визитом, сообщает АзерТАдж.
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