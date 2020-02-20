Китайские власти запустили игру про коронавирус

Правительство Китая создало мобильную игру про коронавирус Battle of Pathogens (Битва патогенов) в мессенджере WeChat. Игра похожа на Fruit Ninja, только здесь надо расправляться не с фруктами, а с вирусами, пишет South China Morning Post.

В игре вирусы активно видоизменяются и размножаются, тем самым повышая сложность. Уцелевшие вирусы атакуют игрока, в результате чего у него повышается "температура" тела. Чтобы не заразиться, игрок должен использовать медицинские маски и дезинфекторы.

Отмечается, что китайское правительство профинансировало создание игры, преследуя две цели. Первая - профилактика коронавируса. Игра помогает пользователям подробнее узнать, как обезопасить себя и не подцепить опасный вирус. Полезная информация всплывает на экране после прохождения каждого уровня. Также игра призвана помочь снять стресс.