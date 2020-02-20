Хулуси Акар турецким военным: «Уверен, вы вновь продемонстрируете успех»
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Яшар Гюлер и командующий сухопутными войсками Умит Дюндар проинспектировали подразделения турецких войск, находящиеся на границе с сирийским Идлибом. Об этом информирует турецкое оборонное ведомство.
Хулуси Акар посетил штаб тактическими действиями в Идлибе, где был проинформирован о ситуации на северо-западе Сирии, сообщает Anadolu.
Он обратился по рации к турецким военным в Идлибе: «Уверен, что вы вновь продемонстрируете успех».