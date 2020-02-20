Azercell объявил итоги года трансформации

Крупнейший налогоплательщик ненефтяного сектора страны - Azercell - в 2019 году перечислил в госбюджет 112 миллионов манатов, за последние 23 года эта сумма составила 1 миллиард 845 миллионов манатов, включая выплату налогов. В прошлом году компания инвестировала в развитие телекоммуникационного сектора страны более 94 млн долларов, за время своей деятельности – более 1 млрд 621 млн долларов. В 2019 году на социальные проекты компанией было выделено более 253 000 долларов. За 23 года эта сумма превысила 19 млн долларов.

Обязавшись подготовить Азербайджан к новой эре подключения, в 2019 году Azercell Telekom внедрил ряд технологических инноваций в стране и сохранил за собой лидерские позиции в сфере мобильных услуг. Сегодня Azercell является выбором более 4,5 млн абонентов и контролирует 49% местного рынка мобильной связи.

Azercell стал первым мобильным оператором Азербайджана и одной из первых компаний в регионе, запустившей пилотную сеть 5G и тем самым сделавшей важный шаг на пути к цифровизации общества.

Предвещая цифровую эру подключения в стране, с ноября 2018 года до конца 2019 года Azercell провел обширные работы по модернизации и совершенствованию сети четвертого поколения. Расширив зону покрытия 4G сети по всей стране на 366%, оператор достиг 120%-ного роста в охвате населения. В целом за указанный период компанией было установлено 1617 новых базовых станций, 1217 которых - сети стандарта 4G. Совершенствование качества связи привлекло и рост в потреблении: объем интернет-трафика, передаваемого по сети 4G Azercell, увеличился на 304%. Независимый бенчмаркинг, проведенный европейской компанией Systemics в Азербайджане, подтвердил, что Azercell предоставляет самые высококачественные услуги 4G во всех регионах страны. Он опережает других мобильных операторов как по скорости передачи данных, так и по времени и качеству загружаемой информации и видеоматериалов.

С целью ознакомить абонентов с новыми технологическими возможностями и цифровыми решениями Azercell Telekom посетил 26 городов и районов страны в рамках своего проекта «Цифровой мир в регионах». Компанией были организованы различные образовательные и развлекательные программы, повышающие уровень цифровой грамотности населения.

Следует отметить, что на мероприятии, которое состоялось 21 июня в Центре Гейдара Алиева при участии общественных деятелей, представителей бизнеса и СМИ, впервые в Азербайджане было продемонстрировано 360-градусное трёхмерное картографирование. Зрителям было представлено грандиозное шоу, в котором 300 дронов изобразили на небе флаг и карту Азербайджана, старый и новый логотипы Azercell.

Представив общественности новую идентичность бренда в июне прошлого года, Azercell объявила о намерении раскрыть бесконечные возможности цифрового мира для своих абонентов и кардинально изменить их жизнь с помощью современных технологий. Новый логотип компании является символом динамичности и инновационного духа Azercell, отображая в себе скорость движения и развития. Он словно создает связь между прошлым и будущим, при этом знаменует начало новой эры в истории компании.

Отметим, что запуск в стране первой пилотной сети стандарта 5G и активное проведение тестовых работ по ее развитию ставит Azercell в один ряд с передовыми мировыми операторами мобильной связи. В настоящее время сеть 5G Azercell cо скоростью до 1,1гбит/c покрывает площадь Фонтанов и часть улицы Физули.

Отметим, что в рамках прошлогодней выставки Bakutel, Azercell подписал Меморандум о сотрудничестве со своим стратегическим партнером - компанией Ericsson и тем самым подтвердил свое намерение ускорить развитие технологии 5G в Азербайджане.

Компания Azercell, нацеленная предоставить лучший клиентский опыт своим абонентам, обслужила около 6 млн человек за 2019 год. При этом телефонные центры Баку и Гянджи приняли более 4 млн 558 тыс. звонков, также более 1 млн 48 тыс. абонентов были обслужены во фронт-офисах, более 106 тыс. клиентов - посредством онлайн-чата на официальном сайте Azercell и более 58 тыс. человек - через соцсети.

В прошлом году компания Azercell представила выгодные интернет-предложения для своих клиентов, выезжающих за рубеж. Месячные и дневные интернет-пакеты для роуминга обеспечили более комфортное и удобное пользование интернет-услугами за пределами страны.

В рамках ежемесячных интернет-пакетов Azercell предоставил абонентам возможность бесплатно отправлять текстовые сообщения посредством приложения WhatsApp. Большую популярность смог завоевать и тарифный пакет Sərbəst, представленный компанией в 2019 году. Идеальный для активных пользователей интернета и голосовой связи, он предлагает бесплатные минуты и интернет-трафик, а также возможность бесплатно отправлять текстовые сообщения посредством социальных сетей.

Компания Azercell также представила своим абонентам персональную страницу «Мой кабинет» (Kabinetim) с обновленными функциями и современным дизайном. Кроме того, была полностью исключена подвязанность номеров к простым физическим sim-пакетам. Продажа номеров начала осуществляться через централизованную онлайн-базу данных www.azercellim.com.

В связи с растущим спросом на цифровые услуги в прошлом году Azercell объединил мобильные приложения ivi, Zvuk, Azercell Kids и Bookmate под единой линейкой Azercell + для обеспечения наиболее эффективного пользования портфелем цифровых услуг компании.

В то же время Azercell внес значительный вклад в развитие крупного/среднего и малого бизнеса в нашей стране, запустив пакеты «Мой бизнес Социальные сети». Теперь ежедневная корреспонденция для корпоративных абонентов стала еще более удобной.

В настоящее время 58,6% абонентов Azercell являются пользователями смартфонов, как результат новых решений и доступных тарифов, предлагаемых мобильным оператором.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell также продолжает свои инициативы по повышению уровня образования и квалификации населения, а также развитию цифровой грамотности населения. Неоценима роль компании и в проектах, направленных на защиту прав детей, охрану здоровья и сохранение национального культурного наследия.

Отметим, что в рамках проекта «Цифровой мир в регионах» летом 2019 года представители компании посетили детские дома, школы-интернат, лагеря для вынужденных переселенцев в различных регионах страны, в том числе в селе Джоджуг Марджанлы, расположенном на линии соприкосновения с врагом. Во время визитов были вручены подарки и организованы бесплатные осмотры в Мобильной стоматологической и глазной клиниках Azercell.

Напомним, «Мобильная глазная клиника Azercell» функционирует с 2011 года. За прошедший год клиника бесплатно обследовала 901 пациента в Баку и регионах страны. В то же время за 10-летний период своей деятельности «Мобильная стоматологическая клиника Azercell» организовывает бесплатные медицинские осмотры детей и граждан, нуждающихся в социальной помощи. В 2019 году клиника бесплатно провела обследование и лечение 547 пациентов.

Azercell рассматривает вопрос защиты прав детей как одно из приоритетных направлений компании и уделяет особое внимание вопросу безопасности детей в виртуальном мире. В прошлом году компания организовала специальные тренинги для школьников, родителей и их учителей на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство». Отметим, что Azercell принял активное участие в «Неделе кибербезопасности», впервые прошедшей в Азербайджане. Проект, организованный Министерством транспорта, связи и высоких технологий, затрагивает такие актуальные темы современного общества, как формирование культуры осведомленности и информационной безопасности, защита информационных процессов и интернет-безопасность. За 2019 год тренинги по кибербезопасности охватили 588 студентов, 78 преподавателей и 76 родителей. С момента начала проекта обучение прошли 1250 студентов, 219 родителей и 178 учителей.

«Детская горячая линия», функционирующая с 2010 года при поддержке Azercell, получила 3424 запроса за последний год и в целом 33 тысячи запросов за 10 лет.

На V Детских Паралимпийских играх при поддержке Azercell за 19 медалей в 7 видах спорта боролись 111 детей с ограниченными возможностями из 8 регионов.

В 2019 году компания также внесла большой вклад в пропаганду азербайджанской культуры. Так, в Год Насими в честь 650-летия великого поэта и мыслителя компания загрузила наследие Имадеддина Насими на трех языках в приложение Bookmate. Так, в рамках этого проекта Azercell заснял видео, в котором руководители дипкорпусов, деятели культуры и представители международных организаций зачитали газели Насими на разных языках.

В целях повышения интереса к информационным технологиям в стране компания Azercell выступила цифровым спонсором 31-й Международной олимпиады по информатике, проведенной в 2019 году совместно Министерством транспорта, связи и высоких технологий и Министерством образования Азербайджана.

Azercell Telekom уделяет особое внимание мотивации и развитию профессиональных кадров. Компания инвестировала в развитие персонала более 973 000 долларов за прошедший год. Следует подчеркнуть, что 67 молодых студентов различных учебных заведений страны воспользовались студенческими программами в 2019 году. В свою очередь, Академия Azercell организовала 161 тренинг для сотрудников Azercell, а также различных организаций и учреждений.

Вполне естественно, что инновационная деятельность компании в различных областях не осталась незамеченной как местными, так и международными организациями и принесла Azercell в 2019 году престижные награды. Компания Azercell стала обладателем престижной американской бизнес-премии Stevie в номинации «Телекоммуникационная компания года». Мероприятие ребрендинга Azercell было выбрано инновационным событием года, и компания была удостоена награды Azerbaijan Innovation Award.

Azercell Telecom также был номинирован на премию «Лучший оператор мобильной связи года» согласно выбору читателей медиа-портала Day.az.

Azercell, нацеленный сделать цифровой мир более доступным для своих абонентов, продолжит и впредь внедрять в стране новейшие технологические инновации и новаторские решения.