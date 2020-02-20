Коронавирус отправил доллар вверх

Курс американского доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следуе данных торгов.

Как передает Bloomberg, сегодня долларовый индекс лондонской биржи ICE достиг максимума за три года и приблизился к психологически важной отметке в 100 пунктов.

Достижение отметки в 100 пунктов с большой вероятностью будет сопровождаться еще большим ажиотажем со стороны покупателей.

Опрошенные Bloomberg аналитики называют в качестве причины распространение в мире китайского коронавируса. Из-за него глобальная экономика и рынки отдельных стран несут убытки, а инвесторы начинают отказываться от рискованных активов, переключаясь на доллар как защитный механизм, пишет Лента.ру.

Полной противоположностью доллару аналитики называют японскую иену, котировки которой находятся на самом низком уровне с 2017 года из-за опасений о скорой рецессии национальной экономики.

Также экономисты указывают на еще один индикатор, означающий высокую вероятность скорого ралли (тенденции на рост котировок какого-либо актива) — так называемый золотой крест. Он возникает, когда скользящая средняя за последние 50 дней (сумма цен на закрытии торгов за последние 50 дней) превышает аналогичный показатель за последние 200 дней.

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