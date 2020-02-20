ЦИК аннулировал результаты по четырем участкам

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии было рассмотрено обращение в связи с 81-м Бейлаганским избирательным округом, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, в ходе заседания было отмечено, что в обращении говорится о правонарушениях на ряде участков по вышеназванному округу. Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что в ходе расследования были выявлены нарушения на первом, четвертом, шестом, 31-м избирательных участках.

Мамедов предложил объявить результаты выборов по данным участкам. Предложение было принято в результате голосования.