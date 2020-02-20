Минздрав Ирана: Возможно, коронавирус распространился по всей стране

Не исключено, что коронавирус мог распространиться во всех городах Ирана, заявила сегодня член комитета по инфекционным заболеваниям в Министерстве здравоохранения страны Мино Мохрез.

«Принимая во внимание передвижение и поездки во многие города страны (из Кума), в том числе в Тегеран, Баболь, Арак, Эсфахан, Решт и другие города, возможно, он (коронавирус) есть во всех городах Ирана», – сказала Мохрез агентству IRNA, передает РИА Новости.

Источником распространения вируса могли быть китайские рабочие, работающие в Куме, которые ездили домой, полагает специалист.

Напомним, в Иране насчитывается уже 18 случаев заражения коронавирусом, подтвержденных властями, в том числе в Куме, Араке, Тегеране и Гиляне, из них четыре случая - с летальным исходом. Больные в основном либо жители Кума (место паломничества мусульман-шиитов), где впервые был зафиксирован вирус, либо те, кто был там в течение последних дней или недель.