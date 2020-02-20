Детали визита Эрдогана в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с официальным визитом в Баку 25 февраля, сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в беседе с журналистами, сообщает Sputnik Азербайджан.

Ожидается, что в ходе однодневного визита Эрдоган проведет ряд двусторонних встреч, примет участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция - Азербайджан.

Озорал также анонсировал возможное подписание сторонами ряда документов: "Было достигнуто соглашение по нескольким документам, которые будут подписаны. Из них я хотел бы выделить документы, связанные с экономической и военной сферами".