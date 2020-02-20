Главы адвокатур Европы собрались в Вене
21 февраля делегация, возглавляемая председателем Коллегией адвокатов Азербайджана Анаром Багировым, по приглашению Коллегии адвокатов Австрии приняла участие в 48-м заседании руководителей коллегий адвокатов Европы.
В конференции, которая традиционно проходит в Вене, приняли участие руководители коллегий адвокатов государств - членов Совета Европы, а также президенты международных организаций, специализирующихся в области адвокатуры, представители других профессиональных региональных организаций.
Бывший канцлер Австрии Бриджит Бирлайн, экс-президент страны Хайнц Фишер, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, министр юстиции Австрии Алма Задич и другие официальные лица выступили с докладами на конференции, которая была посвящена теме "Демократия и верховенство закона".
Принимавшие в конференции участие адвокаты рассказали о состоянии адвокатуры в их странах, прозвучали выступления руководителей ассоциаций адвокатов, были проведены дискуссии по решению некоторых проблем в этой области.
В честь гостей конференции канцлером Австрии Себастьяном Курцем был организован торжественный прием.
В ходе конференции были проведены встречи между руководством Коллегии адвокатов Азербайджана и главами ассоциаций адвокатов других стран, состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.