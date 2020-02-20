Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Источники американской газеты сообщили, что представители Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ планируют обсудить возможность сокращения добычи нефти еще на 300 тысяч баррелей нефти в сутки, причем без координации с Россией и другими странами.

The Wall Street Journal отмечает, что Эр-Рияд выражает обеспокоенность негативным воздействием коронавируса на спрос на нефть, в то время как российская сторона считает, что оснований для дополнительного сокращения добычи нет. Российские представители указывают на то, что бизнес в Китае восстанавливается, а эпидемия оказывает на спрос на нефть ограниченное влияние.

Распространение коронавируса привело к сокращению глобального спроса на нефть и вызвало противоречия между Россией и странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, пишет «Финмаркет». Россия и ОПЕК активно сотрудничали с декабря 2016 года, пытаясь добиться баланса на глобальном нефтяном рынке на фоне роста сланцевой добычи в США.