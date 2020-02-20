Путин и Эрдоган обсудили обострение в Идлибе

Турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Управления по связям Администрации президента Турции.

Согласно информации, президент Эрдоган подчеркнул необходимость сдерживания армии Башара Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе.

Глава турецкого государства заявил, что путь к урегулированию в Идлибе лежит через полную реализацию Сочинского меморандума. Лидеры Турции и РФ выразили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям.

Стороны также обсудили события в Ливии.