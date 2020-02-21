Аяз Муталибов: «Я горжусь Ильхамом Алиевым»
Гостем программы «Простые истины» на телеканале Space TV стал экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов.
В ходе передачи бывший глава государства говорил о дебатах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Аяз Муталибов сказал, что гордится Ильхамом Алиевым. «То, что Ильхам Алиев заставил Пашиняна замолчать – на самом деле победа. Поведение президента во время дебатов взволновало меня. Я горжусь, что в Азербайджане есть такая личность», - сказал экс-президент.