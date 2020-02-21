Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Италией находятся на очень высоком уровне фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Италию встретился с мэром Рима Вирджинией Раджи.
Как сообщает АзерТАдж, на встрече президент Ильхам Алиев выразил глубокое удовлетворение итогами государственного визита в Италию. Подчеркнув, что в рамках визита было подписано свыше 25 документов, глава государства отметил, что Азербайджан и Италия – стратегические партнеры, и эти отношения стратегического партнерства охватят все сферы двустороннего сотрудничества.
Ильхам Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Италией находятся на очень высоком уровне. Развивается сотрудничество в культурной сфере, связи между городами Азербайджана и Италии.
Президент Азербайджана подчеркнул, что декларация, которая будет подписана между Баку и Римом, создаст большие возможности для развития связей между городами.
В свою очередь мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи выразила признательность Азербайджану за поддержку археологических раскопок в Риме, отметив, что они высоко ценят это. Раджи подчеркнула, что они настроены на дальнейшее сотрудничество между Баку и Римом. Мэр также отметила, что в связи с объявлением 2020 года в Италии Годом азербайджанской культуры в Риме пройдут многочисленные мероприятия.
С участием президента Ильхама Алиева была подписана декларация о сотрудничестве между Управлением историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и мэрией города Рим. Декларацию подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и мэр города Рим Вирджиния Раджи.