Турция усиливает контроль на государственной границе с Ираном на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в этой стране, заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа по итогам телефонных переговоров с иранским коллегой, передает RT.

«Турецкие санитарно-эпидемиологические службы усилят контроль пассажиров, прибывающих из Ирана. В случае выявления у прибывших таких симптомов, схожих с признаками коронавируса, как повышенная температура, кашель, насморк, во въезде в страну им будет отказано», — цитирует его газета Milliyet.

Также с воскресенья под особым контролем будут те, кто посещал в последние две недели иранский Кум, где выявлено наибольшее число заболевших.

Фахреттин Коджа сообщил, что в Иране уже зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, уже пять летальных исходов от последствий заболевания, а также 758 подозрительных случаев.