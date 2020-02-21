Министр образования принял граждан в Кюрдамире фото
Министр образования Джейхун Байрамов принял сегодня жителей Гейчайского и Кюрдамирского районов в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан" в Кюрдамире.
Перед началом приема были возложены цветы к подножью памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти на февраль 2020 года, в приеме также приняли участие проживающие в этом районе вынужденные переселенцы.
Министр Джейхун Байрамов внимательно рассмотрел каждое обращение в отдельности. Часть вопросов была решена на месте, в связи с некоторыми обращениями были даны указания руководителям соответствующих департаментов министерства оперативно расследовать обращения и решить вопросы в соответствии с законодательством.
В ходе приема были рассмотрены обращения граждан, касающиеся приема учителей на работу, замещения вакантных мест, ремонта школьных зданий, а также ряд других вопросов.