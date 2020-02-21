Иран в «черном списке» организации по борьбе с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) сегодня внесла Иран в «черный список» государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном сообщении организации.

«В феврале 2020 года ФАТФ отметила, что Иран не завершил план действий по устранению "стратегических недостатков" в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Учитывая неспособность Ирана принять Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, организация полностью отменяет приостановление контрмер и призывает своих членов и все юрисдикции применять эффективные контрмеры в соответствии с рекомендацией», - цитирует сообщение ТАСС.

Иран останется в так называемом черном списке, пока не будет завершен полный план действий, добавили в организации, отметив, что страны - участницы ФАТФ имеют возможность принимать решения о возможных мерах в отношении Ирана независимо от новых рекомендаций.

Ожидается, что ФАТФ наложит ограничения на финансовые отношения с предпринимателями Ирана, ужесточит контроль над всеми финансовыми операциями, связанными с этой страной, а также запретит иранским банкам открывать свои отделения в других государствах.