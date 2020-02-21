Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Идлибе, заявили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — цитирует RT сообщение Кремля.

Отмечается, что стороны условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, которые нацелены на снижение напряженности. «Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме», — добавили в Кремле.

Президенты двух стран также затронули вопрос ливийского урегулирования, отметили важность реализации решений Берлинской международной конференции от 19 января.