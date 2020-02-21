В Грузии решили продать здание парламента

По словам грузинского премьера, процесс продажи здания начало Министерство экономики.

"Мы планируем продать здание парламента в Кутаиси... Кутаиси скоро станет большим образовательным центром и обретет большую значимость, чем с парламентом", - сказал Гахария, выразив надежду, что после продажи здание обретет новое назначение и станет экономически привлекательным.

Здание парламента в Кутаиси было построено по инициативе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Парламент переехал туда из Тбилиси в 2012 году. После прихода к власти партии "Грузинская мечта" стали вестись активные разговоры о возвращении парламента в столицу, и уже в 2019 году эта инициатива окончательно воплотилась в жизнь.