Мазахир Панахов: члены избиркомов-нарушители будут наказаны

Председатели, члены участковых и окружных избирательных комиссий, допустившие нарушения в своей деятельности, не будут присутствовать на последующих выборах. Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает Trend.

По его словам, члены комиссий, допустившие в своей деятельности нарушения, будут наказаны.

"Комиссии, допустившие правонарушения, будут распущены. Пусть никто не сомневается в этом. Мы уже расследуем нарушения, допущенные в деятельности некоторых участковых избирательных комиссий. В связи с каждыми из них будут приняты соответствующие меры", - сказал Мазахир Панахов.