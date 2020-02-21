Коронавирус добрался до Ливана

Первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) подтвержден в Ливане, сообщает межарабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав.

По словам ливанского министра здравоохранения Хамада Хасана, вирус обнаружили у 45-летней женщины, которая вернулась из иранского города Кум. Как отмечают в Минздраве, еще у нескольких людей есть подозрение на коронавирус.

Ранее в Минздраве Ирана сообщили, что уже четверо иранцев скончались после того, как у них был выявлен коронавирус нового типа. Отмечается, что случаи зафиксированы в городе Кум.

Сегодня также стало известно, что в соседнем Израиле зафиксировали первый случай заражения Covid-19. Как сообщил Минздрав Японии, заболел один из 11 израильтян, которые вернулись на родину из Японии после карантина на лайнере Diamond Princess.