Луиджи Ди Майо: Италия - главный торговый партнер Азербайджана

«Италия является главным торговым партнером Азербайджана. Менее чем за десять лет товарооборот между нашими странами вырос на 70%. За последние десять лет Италия импортировала из Азербайджана продукцию на 55,5 млрд евро», - заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, выступая на итало-азербайджанском бизнес-форуме в Риме. передает Интерфакс-Азербайджан.

Глава МИД Италии отметил, что итальянские компании активно работают в Азербайджане, и за последние 15 лет они одержали победу на тендерах, общая стоимость проектов по которым составляет 7 млрд евро. В настоящее время в Азербайджане в таких сферах, как дизайн, туризм, АПК, транспорт и логистика, работают свыше ста итальянских компаний.

«У нас есть все необходимые условия для укрепления нашего сотрудничества в сфере промышленности. Мы уверены, что опыт итальянских компаний поможет вам. Я также уверен, что итальянские компании сыграют большую роль в экологическом восстановлении Апшерона. Наши компании заинтересованы в деятельности в инфрастурктурном, машиностроительном, фармацевтическом и текстильном секторах, в тяжелой промышленности», - добавил итальянский министр.