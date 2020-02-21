США поддержали Турцию и обещают помощь

США активно обсуждают с Турцией, какую помощь могут оказать стране в ситуации вокруг сирийского Идлиба. Об этом сообщил представитель госдепартамента США, передает РИА Новости.

«США и Турция являются стратегическими партнерами и союзниками. Мы ведем тесные консультации по ситуации в Идлибе, где атаки сирийского режима и РФ привели к тому, что почти миллион невинных граждан были перемещены, а турецкие солдаты были убиты», — заявили в ведомстве.

«Мы решительно поддерживаем Турцию в этой сложной ситуации», — заявил представитель Госдепа.

