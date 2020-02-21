Немецкий ученый назвал лучший метод борьбы с онкологией
Самым эффективным на сегодняшний день способом борьбы с онкозаболеванием является иммунотерапия, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Такой вывод ученый делает не столько по показателям процента выздоровления пациентов, больных раком, сколько по тому, что при применении этого метода некоторые ранее неизлечимые лимфомы теперь частично излечимы. К примеру, методом иммунной онкологии успешно лечится рак крови. Это может помочь значительному числу пациентов, которые ранее были обречены на долгие годы терапии.
Он отметил, что иммунная онкология проводится с помощью медикаментов и Т-клеточной терапии рака крови, которая нужна для извлечения T-лимфоцитов из организма пациента с целью их модификации, а затем для ввода обратно. Он пояснил, что эффективность этих методов позволяет продолжать исследования в области излечения неизлечимых форм лимфомы.
Брунс отметил, что еще многое предстоит сделать, ведь рак не гомогенное заболевание, а затрагивает почти весь организм человека.
Иммунотерапия отличается от традиционных средств борьбы с онкологией - химио- и радиотерапией, а также хирургических методов лечения. Цель иммунотерапии - активизировать собственные защитные силы организма и сделать злокачественные клетки заметными для иммунных клеток и антител. Для этого используются интерфероны, вакцины от рака, интерлейкины, а также колониестимулирующие факторы.