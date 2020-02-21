Немецкий ученый назвал лучший метод борьбы с онкологией

Такой вывод ученый делает не столько по показателям процента выздоровления пациентов, больных раком, сколько по тому, что при применении этого метода некоторые ранее неизлечимые лимфомы теперь частично излечимы. К примеру, методом иммунной онкологии успешно лечится рак крови. Это может помочь значительному числу пациентов, которые ранее были обречены на долгие годы терапии.

Он отметил, что иммунная онкология проводится с помощью медикаментов и Т-клеточной терапии рака крови, которая нужна для извлечения T-лимфоцитов из организма пациента с целью их модификации, а затем для ввода обратно. Он пояснил, что эффективность этих методов позволяет продолжать исследования в области излечения неизлечимых форм лимфомы.

Брунс отметил, что еще многое предстоит сделать, ведь рак не гомогенное заболевание, а затрагивает почти весь организм человека.

Иммунотерапия отличается от традиционных средств борьбы с онкологией - химио- и радиотерапией, а также хирургических методов лечения. Цель иммунотерапии - активизировать собственные защитные силы организма и сделать злокачественные клетки заметными для иммунных клеток и антител. Для этого используются интерфероны, вакцины от рака, интерлейкины, а также колониестимулирующие факторы.