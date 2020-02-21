Генсек ООН о ситуации в Идлибе: миллионы сирийцев нуждаются в помощи
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить страдания сирийцев в Идлибе и немедленно завершить военные действия.
«Мое послание предельно ясно: у сирийского кризиса нет военного решения. Этой сотворенной людьми гуманитарной катастрофе нужно положить конец, страдания сирийцев должны прекратиться», – приводит его слова ТАСС.
Гутерриш добавил, что столкновения в Идлибе угрожают мирному населению и беженцам.
«Столкновения сейчас продвигаются в стороны территорий с наибольшей концентрацией людей, включая внутренне перемещенных лиц, и угрожают заблокировать пути доставки гуманитарной помощи», – заявил генсек ООН, указав, что «серия военных наступлений сирийской армии при поддержке российской авиации продолжается уже почти год».
Гутерриш также информировал, что ООН обращается с экстренным запросом к донорам о выделении дополнительных $500 млн для помощи внутренним беженцам в Сирии в течение предстоящих шести месяцев. «По нашим оценкам, 2,8 млн человек на северо-западе Сирии нуждаются в гуманитарной помощи», - добавил глава всемирной организации.