В Иране завершились парламентские выборы

В Иране закрылись избирательные участки. Выборы в парламент Ирана стартовали в 8:00 и должны были завершиться в 18:00, однако голосование в ряде районов неоднократно продлевалось, по словам властей, в связи с большим число избирателей на участках, сообщает РИА Новости.

Голосование завершилось в полночь (00:30 по бакинскому времени). С утра чиновники сообщали об очередях на многих избирательных участках, а государственное телевидение допоздна в прямом эфире показывало кадры избирательных участков в различных городах с голосовавшими иранцами.

Выборы проходили спокойно, при усиленных мерах безопасности, правоохранители не сообщали о каких-то серьезных инцидентах, государственные органы указывали на отсутствие существенных нарушений.

В то же время иранские СМИ сообщали о задержании нескольких десятков человек за покупку и продажу голосов на выборах. Агентство Mehr сообщило о задержании 30 человек в городе Пакдашт неподалеку от Тегерана, ряд новостных порталов также сообщал о задержании девяти человек в Баболе на севере Ирана.

На парламентских выборах за 290 депутатских кресел борются более 7 тысяч человек. Кроме того, параллельно проходят промежуточные выборы в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначать верховного лидера Ирана.