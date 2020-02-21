ВОЗ бьет тревогу: число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло

Число зараженных пневмонией СoViD-19 вне Китая выросло до 1 200 человек. Об этом свидетельствуют данные ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения. 21 февраля были подтверждены новые 127 случаев.

На сегодняшний день помимо Китая случаи заражения зафиксированы еще в 26 странах мира. Восемь случаев завершились летальным исходом.

В Китае на сегодняшний день коронавирус обнаружен у более 75 тысяч человек, от болезни скончались 2 236, излечились свыше 18 тысяч, передает РИА Новости.