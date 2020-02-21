Археологи заявили о возможной находке могилы Нефертити
Захоронение древнеегипетской царицы Нефертити, до сих пор не найденное археологами, может находиться в гробнице Тутанхамона. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие усыпальницу фараона с помощью георадара и обнаружившие неизвестное прежде коридорное пространство за стеной погребальной комнаты, пишет Газета.ру.
Отмечается, что если последующие открытия подтвердят правоту египтологов, это станет крупнейшей сенсацией.
По словам группы ученых во главе с экс-министром по делам древностей Египта Мамдухом Эльдамати, обследовавших усыпальницу фараона с помощью георадара, в нескольких метрах от погребального помещения Тутанхамона находится пространство высотой около 2,1 метра и длиной 10 метров. Оно расположено на одной глубине с могилой фараона и параллельно к входу в гробницу, что свидетельствует о примерно одинаковом периоде их возведения.
Сообщения о наличии скрытых помещений в гробнице Тутанхамона появились еще несколько лет назад. К этой гипотезе многие археологи склонялись из-за небольших для подобных сооружений размеров. Эльдамати одним из первых участвовал в сканировании усыпальницы и объявил о получении доказательств существования тайных комнат. Ряд ученых подверг открытие сомнению, а несколько исследовательских групп получили противоречивые данные, что не позволило прийти к единому мнению.
Новые данные также были раскритикованы некоторыми специалистами. Они настаивают, что с помощью георадара невозможно получить достоверные сведения. Однако у теории есть и сторонники. Так, работающий много лет в Долине Царей египтолог Николас Ривз назвал нынешние результаты "интригующими, хоть и противоречащими его личным выводам о положении комнат". «Если Нефертити была похоронена как фараон, это стало бы величайшей археологической находкой всех времен», — подчеркнул он.
В ближайшее время исследователи под руководством Эльдамати попытаются добиться дополнительного изучения гробницы с помощью методов, позволяющих не повредить бесценные артефакты.
Нефертити, чье имя переводится как "Красавица пришла", считается главной супругой фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона и, по некоторым данным, сама непродолжительное время стояла во главе государства. Биография Нефертити окутана тайной. Многие археологи называют ее «потерянной царицей Египта», поскольку место ее погребения в Долине Царей до сих пор не найдено.