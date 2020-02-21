Археологи заявили о возможной находке могилы Нефертити

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Захоронение древнеегипетской царицы Нефертити, до сих пор не найденное археологами, может находиться в гробнице Тутанхамона. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие усыпальницу фараона с помощью георадара и обнаружившие неизвестное прежде коридорное пространство за стеной погребальной комнаты, пишет Газета.ру. Отмечается, что если последующие открытия подтвердят правоту египтологов, это станет крупнейшей сенсацией.

По словам группы ученых во главе с экс-министром по делам древностей Египта Мамдухом Эльдамати, обследовавших усыпальницу фараона с помощью георадара, в нескольких метрах от погребального помещения Тутанхамона находится пространство высотой около 2,1 метра и длиной 10 метров. Оно расположено на одной глубине с могилой фараона и параллельно к входу в гробницу, что свидетельствует о примерно одинаковом периоде их возведения.

Сообщения о наличии скрытых помещений в гробнице Тутанхамона появились еще несколько лет назад. К этой гипотезе многие археологи склонялись из-за небольших для подобных сооружений размеров. Эльдамати одним из первых участвовал в сканировании усыпальницы и объявил о получении доказательств существования тайных комнат. Ряд ученых подверг открытие сомнению, а несколько исследовательских групп получили противоречивые данные, что не позволило прийти к единому мнению. Новые данные также были раскритикованы некоторыми специалистами. Они настаивают, что с помощью георадара невозможно получить достоверные сведения. Однако у теории есть и сторонники. Так, работающий много лет в Долине Царей египтолог Николас Ривз назвал нынешние результаты "интригующими, хоть и противоречащими его личным выводам о положении комнат". «Если Нефертити была похоронена как фараон, это стало бы величайшей археологической находкой всех времен», — подчеркнул он.