Все, кто 20 февраля сознательно и специально сеял среди людей в Новых Санжарах на Полтавщине панику и организовал тем самым массовые беспорядки в поселке, понесут ответственность, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его видеообращение опубликовано на Facebook-странице, сообщает УНИАН.

«Заказчики и организаторы понесут ответственность. Все фото- и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки. Это известные миру «вирусологи в спортивных костюмах». Раньше они уже были замечены как «уважаемые аграрии», что выступают против рынка земли», – сказал Зеленский.

«Всем режиссерам, постановщикам этого погорелого театра, который, наверное, готовится к новым представлениям, хочу сказать следующее: есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции, есть интересы Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность», – сказал глава украинского государства, по мнению которого, все эта история с коронавирусом и возвращением украинцев из Китая – «очередной экзамен для украинского общества».

«В следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти», - сказал Зеленский.

