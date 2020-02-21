Макрон: Конфликт в Идлибе грозит Европе миллионами беженцев

Макрон сказал, что обсуждал проблему с рядом неправительственных организаций. По их версии, около 2 млн человек оказались «в крайне опасной ситуации» или «стали беженцами».

Он призвал к скорейшему проведению переговоров в «стамбульском формате», который предусматривает участие лидеров России, Турции, Франции и Германии, передает ТАСС.

«Ситуация крайне опасна. Вчера погибли еще двое турецких солдат, то есть их число исчисляется десятками с начала наступления. Это может привести к неконтролируемой военной эскалации», - заявил Макрон.

Напомним, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили главе российского государства Владимиру Путину провести встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.