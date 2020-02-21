Лодка Путина и качели Эрдогана оперативный комментарий
Телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, состоявшийся в пятницу, 21 февраля, завершился без конкретных результатов.
Единственное, о чем стороны сумели договориться, как гласит официальное сообщение: так это «об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряжённости, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы». Также «подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме».
Из этих сухих строк становится понятным, что, соблюдая всяческий политес и дипломатический протокол, стороны говорили о совершенно разных вещах – российский президент упирал на террористическую составляющую проблемы идлибского анклава, турецкий – о необходимости соблюдения интересов Анкары в этой зоне и ранее достигнутых договоренностях.
Позиция Кремля, таким образом, продолжает оставаться неизменной: «не нужно раскачивать лодку», то есть – мешать Асаду устанавливать контроль над ранее утраченными в ходе гражданской войны территориями. Разумеется, из самых благородных побуждений – «борьба с международным терроризмом» и «восстановление территориальной целостности страны». Причем – под непрекращающиеся напоминания Москвы всему миру о том, что Дамаск в своем праве, поскольку это сирийская территория.
А Турция в данном случае и прав на размещение здесь дополнительных воинских контингентов не имеет, и вроде как в альянс с местными «террористическими группировками» вступает. Словом, какие уж там астанинские и сочинские договоренности с турками, если Анкара их не соблюдает.
Правда, «не соблюдать» их она стала после того, как Москва в одностороннем порядке расширила трактовку этих договоренностей, но, помилуйте, какие уж здесь к российской стороне могут быть претензии – почувствовала возможность перекроить карту зон деэскалации в свою пользу, уверена в том, что это пройдет для нее безнаказанно - вот и действует, соответствующим образом. Ничего личного, только реал-политик.
Анкаре сейчас остается только одно – искать тактику, при которой можно будет и российской стороне объяснить, что она глубоко не права, и в масштабный конфликт с ней не вступить. Пока эта тактика выглядит как качели – Анкара с одной стороны демонстрирует решительность, а с другой – дает понять Москве, что своим поведением она просто толкает Турцию в сторону США и НАТО.
Одновременно давая понять, что взаимоприемлемый выход из идлибского тупика все же существует: мы, турки, сами разберемся с Асадом, вы только не мешайте, гарантируем, что марш-бросок на Дамаск совершать не будем.
Как выглядят эти «качели Эрдогана» на практике? 20 февраля поддерживаемая Турцией оппозиция перешла в наступление в Идлибе, отбив селение Нейраб, что к северо-западу от города Серакиб – места, где пересекаются автотрассы М5 (Дамаск-Алеппо) и М4 (Идлиб-Лазкийе-Алеппо), восстановление контроля над которым, по всей видимости, и является их конечной целью.
Как сообщает Al Jazeera, вместе с отрядами оппозиции в наступлении участвуют части турецких сухопутных сил. Проверить, так ли это на самом деле у редакции haqqin.az пока возможности нет, но, во всяком случае, артиллерийскую поддержку атакующим позиции правительственных войск повстанцам турки оказывали.
Наступление было отбито, а затем последовал ответный удар по позициям турецких войск, в ходе которого погибли два военнослужащих Турции. В Минобороны РФ сообщили, что наступление на позиции сирийской армии удалось отразить при поддержке российской авиации. «Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки», - заявили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС).
Практически одновременно с этим источники в регионе сообщили о массированной ракетной атаке окрестностей авиабазы Хмеймим. Удар наносился со стороны Средиземного моря с воздуха, и совершенно очевидно, что в данном случае никакого разговора о «неопознанных террористах» и быть не может.
К тому же, синхронно с заявлением турецкой стороны о готовности разрыва соглашений с Россией по Сирии, произошел обстрел прилегающих к Хмеймиму окрестностей, и есть все основания полагать, что в данном случае речь идет о применении турецких РСЗО Т-122 Sakarya. Напомню, что такие же беспокоящие удары неподалеку от турецких наблюдательных постов в Сирии неделю назад наносили и российские самолеты.
А после всех этих событий с заявлением о том, что Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе, выступил министр обороны Турции Хулуси Акар. «У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать», - сообщил он в интервью CNN Turk, добавив, что «военные двух стран по-прежнему поддерживают здоровый диалог».
И на фоне этих событий совершенно очевидно стремление Анкары – встретившее определенное понимание в Вашингтоне, Берлине и Париже – заручиться их поддержкой турецкой позиции по Идлибу. Кстати, Турция обратилась к США с просьбой развернуть две батареи противоракетных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Patriot на юге страны, чтобы сдерживать «российские атаки в Идлибе». И буквально сразу после появления этой информации Хулуси Акар сделал заявление о том, что «С-400 поступят в эксплуатацию, никто не должен сомневаться. Работы начнутся приблизительно в апреле».
Именно так и выглядят «качели Эрдогана». А насколько это окажется эффективным против «лодки Путина» - нам предстоит узнать уже в ближайшие дни.