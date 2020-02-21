Единственное, о чем стороны сумели договориться, как гласит официальное сообщение: так это «об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряжённости, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы». Также «подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме».

Из этих сухих строк становится понятным, что, соблюдая всяческий политес и дипломатический протокол, стороны говорили о совершенно разных вещах – российский президент упирал на террористическую составляющую проблемы идлибского анклава, турецкий – о необходимости соблюдения интересов Анкары в этой зоне и ранее достигнутых договоренностях.

Позиция Кремля, таким образом, продолжает оставаться неизменной: «не нужно раскачивать лодку», то есть – мешать Асаду устанавливать контроль над ранее утраченными в ходе гражданской войны территориями. Разумеется, из самых благородных побуждений – «борьба с международным терроризмом» и «восстановление территориальной целостности страны». Причем – под непрекращающиеся напоминания Москвы всему миру о том, что Дамаск в своем праве, поскольку это сирийская территория.

А Турция в данном случае и прав на размещение здесь дополнительных воинских контингентов не имеет, и вроде как в альянс с местными «террористическими группировками» вступает. Словом, какие уж там астанинские и сочинские договоренности с турками, если Анкара их не соблюдает.

Правда, «не соблюдать» их она стала после того, как Москва в одностороннем порядке расширила трактовку этих договоренностей, но, помилуйте, какие уж здесь к российской стороне могут быть претензии – почувствовала возможность перекроить карту зон деэскалации в свою пользу, уверена в том, что это пройдет для нее безнаказанно - вот и действует, соответствующим образом. Ничего личного, только реал-политик.

Анкаре сейчас остается только одно – искать тактику, при которой можно будет и российской стороне объяснить, что она глубоко не права, и в масштабный конфликт с ней не вступить. Пока эта тактика выглядит как качели – Анкара с одной стороны демонстрирует решительность, а с другой – дает понять Москве, что своим поведением она просто толкает Турцию в сторону США и НАТО.

Одновременно давая понять, что взаимоприемлемый выход из идлибского тупика все же существует: мы, турки, сами разберемся с Асадом, вы только не мешайте, гарантируем, что марш-бросок на Дамаск совершать не будем.

Как выглядят эти «качели Эрдогана» на практике? 20 февраля поддерживаемая Турцией оппозиция перешла в наступление в Идлибе, отбив селение Нейраб, что к северо-западу от города Серакиб – места, где пересекаются автотрассы М5 (Дамаск-Алеппо) и М4 (Идлиб-Лазкийе-Алеппо), восстановление контроля над которым, по всей видимости, и является их конечной целью.