Не глава района, а феодальный князь

Спартак Гасанов, отдел информации

Как уже сообщал haqqin.az, накануне Служба государственной безопасности распространила оперативную видеосъемку задержания главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, его заместителей, главного врача местной больницы и других.

Стало известно, что глава района помимо того, что расхищал бюджетные средства, присваивал деньги граждан, привлекаемых к работе в рамках социальных проектов, превратил район в собственный феодальный удел. В видеоматериале СГБ говорилось о фермерском хозяйстве главы района в поселке Голтуг, большом базаре в Нефтчале и бетонном заводе.

Исмаил Велиев во время задержания

Но богатства Исмаила Велиева, приобретенные путем коррупции и хищений, на этом не заканчиваются. Местные СМИ пишут, что в центре района действуют принадлежащие ему отель и ресторан Yurdum. Также в активы Исмаила Велиева входят частный детский сад, пункт сбора, имеющий огромную площадь, приватизированная территория бывшего дорожного управления площадью в несколько гектаров, тысячи гектаров лучших посевных площадей, ослиная ферма, в которой содержится до 200 животных, молоко которых используется в лечебных целях… Словом типичный средневековый феодальный князь, превративший большой административный район в личную вотчину.

Также Исмаил Велиев приватизировал территорию бывшего автомобильного завода в селе Гарманлы. Глава района контролировал также незаконный бизнес по ловле рыбы – ему принадлежат много моторных лодок и сетей. Также среди активов Исмаила Велиева есть много тракторов, грузовиков и другой тяжелой техники.

Бизнес Исмаила Велиева не был ограничен лишь Нефтчалинским районом, который он возглавил в 2011 году. У него есть в Дубае современный кирпичный завод, а также строительный бизнес в Турции. Зарубежными активами И.Велиева управляет его старший сын. В основном И.Велиев направлял коррупционные активы за рубеж, инвестируя в недвижимость и отельный бизнес…

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