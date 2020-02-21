Не глава района, а феодальный князь

Стало известно, что глава района помимо того, что расхищал бюджетные средства, присваивал деньги граждан, привлекаемых к работе в рамках социальных проектов, превратил район в собственный феодальный удел. В видеоматериале СГБ говорилось о фермерском хозяйстве главы района в поселке Голтуг, большом базаре в Нефтчале и бетонном заводе.

Как уже сообщал haqqin.az, накануне Служба государственной безопасности распространила оперативную видеосъемку задержания главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, его заместителей, главного врача местной больницы и других.

Но богатства Исмаила Велиева, приобретенные путем коррупции и хищений, на этом не заканчиваются. Местные СМИ пишут, что в центре района действуют принадлежащие ему отель и ресторан Yurdum. Также в активы Исмаила Велиева входят частный детский сад, пункт сбора, имеющий огромную площадь, приватизированная территория бывшего дорожного управления площадью в несколько гектаров, тысячи гектаров лучших посевных площадей, ослиная ферма, в которой содержится до 200 животных, молоко которых используется в лечебных целях… Словом типичный средневековый феодальный князь, превративший большой административный район в личную вотчину.

Также Исмаил Велиев приватизировал территорию бывшего автомобильного завода в селе Гарманлы. Глава района контролировал также незаконный бизнес по ловле рыбы – ему принадлежат много моторных лодок и сетей. Также среди активов Исмаила Велиева есть много тракторов, грузовиков и другой тяжелой техники.

Бизнес Исмаила Велиева не был ограничен лишь Нефтчалинским районом, который он возглавил в 2011 году. У него есть в Дубае современный кирпичный завод, а также строительный бизнес в Турции. Зарубежными активами И.Велиева управляет его старший сын. В основном И.Велиев направлял коррупционные активы за рубеж, инвестируя в недвижимость и отельный бизнес…