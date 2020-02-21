В 80-е годы прошлого века, как оказалось, был сфабрикован машинописный экземпляр дневника сотрудницы издания Tygodnik Powszechny Ирены Кинашевской. В нем было написано о якобы романе журналистки с будущим Папой. Об этом сообщил еженедельнику Wprost историк профессор Марек Лясота .

Личность Папы Римского, первого в истории католической церкви славянина, да еще из страны коммунистического блока с первых дней его понтификата привлекала внимание спецслужб Москвы и Варшавы.

Однако, по мнению историка, многолетнего директора краковского отделения Института национальной памяти, фигура Кароля Войтылы была несоразмерна возможностям спецслужб. Результаты слежки за ним нельзя было использовать против. Информация о частной и публичной жизни кардинала Войтылы ничего не меняла, не открывала оперативных возможностей для действий, и не принижала его позиций. Можно сказать, считает историк, что все усилия спецслужб кончились ничем. Когда им стало ясно, что честной информацией Войтылу не скомпрометировать, начался процесс сотворения лживых историй, распространения слухов, которые призваны были его опорочить.

В феврале 1983 года в квартиру священника Адама Бардецкого «безпека» подбросила машинописный экземпляр дневника. Это был текст, написанный от имени Ирены Кинашевской. В нем содержались утверждения о якобы произошедшем у нее романе со священником Каролем Войтылой. Спецслужба должна была организовать вторжение в квартиру священника, а затем в ходе обыска «случайно» обнаружить тот самый дневник. Далее планировалось отправить его в Римскую курию, чтобы подорвать авторитет действующего Папы Иоанна Павла II. Сначала все шло по сценарию, они проникли в жилье, начали обыск, перерыли все, но дневника не нашли. Скорее всего, священник вовремя его уничтожил.

Спецслужбисты хотели получить от журналистки еще какие-либо материалы сомнительного содержания, компрометирующие Папу, но им это не удалось. Девушка работала в редакции секретаршей, восхищалась Каролем Войтылой, в бытность его кардиналом в Кракове. Некоторые говорили, что для нее это был период влюбленности. Ирена по своей инициативе записывала все выступления кардинала, потом расшифровывала и собирала архив. Ее краковские знакомые удивлялись ее деятельности, но после избрания кардинала на Папский престол, записанные ею тексты стали раритетом и позже были изданы книгой.

Слухи о романе кардинала Войтылы с секретаршей и даже о якобы внебрачном ребенке от него, еще долгие годы распространялись отдельными функционерами коммунистической Польши. Только недавно Институт национальной памяти раскрыл закулисье провокаций тогдашней службы безопасности.

Как говорит профессор М.Лясота, в годы ПНР главным инструментом властей был страх. Но Кароль Войтыла имел твердый характер и не боялся. Он чувствовал себя свободным. Не раз смеялся над агентурной машиной.

Водитель кардинала Войтылы как-то рассказал, что когда однажды за ними ехала машина спецслужб, святой отец обернулся и... благословил следящих за ним агентов крестным знамением.