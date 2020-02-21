Три таможенно-пограничных пункта на азербайджано-иранской границе - Астаринский, Билясуварский и Джульфинский - работают в обычном круглосуточном напряженном режиме. Поток граждан Азербайджана, направляющихся в Иран за дешевыми продуктами, лекарствами и врачебной помощью, за последние дни нисколько не уменьшился – в целом до 8 тысяч человек ежедневно пересекают границу.

Между тем иранский минздрав в пятницу, 21 февраля, официально сообщил о распространение смертельного китайского коронавируса по всей стране и подтвердил 18 зафиксированных случаев заражения, из которых четыре – со смертельным исходом.

Тем не менее в ту же пятницу на пограничном пропускном пункте в Астаре наблюдалось такое же скопление людей, как и всегда.

«Переход границы гражданами Азербайджана не прекращается ни днем, ни ночью. Тревожные новости о новых заразившихся коронавирусом в Иране не повлияли на число желающих отправиться туда», - говорят пограничники.

Вернувшийся из Ирана гражданин Азербайджана по имени Вюгар только плечами пожимает, когда его предупреждают об опасности заражения, мол, что поделать, ведь каждая поездка приносит ощутимую выгоду.

«Доллар и наш манат там стоят дорого. Любая покупка в Иране обходится намного дешевле, чем здесь. Например, ковер, который стоит в Азербайджане 350 манатов, в Иране можно купить за 150 манатов. Правда, иранские власти запретили вывозить продовольственные товары, разве что немного для личного пользования. Но ведь есть еще лекарства, моющие средства и еще много чего. И все дешевле, чем у нас…», - рассказывает Вюгар.

И страшный вирус этого, судя по всему, «челнока», постоянно бывающего в Иране с целью закупки и последующей продажи на родине разных товаров, не особо пугает. «Как на иранской, так и на нашей таможне всех проверяют. Измеряют температуру. Если возникают какие-либо подозрения, то этого человека отводят в специальное помещение и там повторно осматривают. В иранской Астаре я побывал на «Русском базаре», там со всего Ирана люди торгуют. Правда, в последние дни все об этом вирусе говорят», - утверждает Вюгар, похоже, абсолютно уверенный, что измерение температуры – достаточно серьезная преграда, чтобы не занести инфекцию в свою страну.