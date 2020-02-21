Таможня в Астаре - не преграда для коронавируса наши заметки
Три таможенно-пограничных пункта на азербайджано-иранской границе - Астаринский, Билясуварский и Джульфинский - работают в обычном круглосуточном напряженном режиме. Поток граждан Азербайджана, направляющихся в Иран за дешевыми продуктами, лекарствами и врачебной помощью, за последние дни нисколько не уменьшился – в целом до 8 тысяч человек ежедневно пересекают границу.
Между тем иранский минздрав в пятницу, 21 февраля, официально сообщил о распространение смертельного китайского коронавируса по всей стране и подтвердил 18 зафиксированных случаев заражения, из которых четыре – со смертельным исходом.
Тем не менее в ту же пятницу на пограничном пропускном пункте в Астаре наблюдалось такое же скопление людей, как и всегда.
«Переход границы гражданами Азербайджана не прекращается ни днем, ни ночью. Тревожные новости о новых заразившихся коронавирусом в Иране не повлияли на число желающих отправиться туда», - говорят пограничники.
Вернувшийся из Ирана гражданин Азербайджана по имени Вюгар только плечами пожимает, когда его предупреждают об опасности заражения, мол, что поделать, ведь каждая поездка приносит ощутимую выгоду.
«Доллар и наш манат там стоят дорого. Любая покупка в Иране обходится намного дешевле, чем здесь. Например, ковер, который стоит в Азербайджане 350 манатов, в Иране можно купить за 150 манатов. Правда, иранские власти запретили вывозить продовольственные товары, разве что немного для личного пользования. Но ведь есть еще лекарства, моющие средства и еще много чего. И все дешевле, чем у нас…», - рассказывает Вюгар.
И страшный вирус этого, судя по всему, «челнока», постоянно бывающего в Иране с целью закупки и последующей продажи на родине разных товаров, не особо пугает. «Как на иранской, так и на нашей таможне всех проверяют. Измеряют температуру. Если возникают какие-либо подозрения, то этого человека отводят в специальное помещение и там повторно осматривают. В иранской Астаре я побывал на «Русском базаре», там со всего Ирана люди торгуют. Правда, в последние дни все об этом вирусе говорят», - утверждает Вюгар, похоже, абсолютно уверенный, что измерение температуры – достаточно серьезная преграда, чтобы не занести инфекцию в свою страну.
Таможенные пункты Азербайджана действительно оборудованы специальными тепловизорами, однако риск того, что опасный вирус все же пройдет границу крайне велик. Дело в том, что у пневмонии Kovid-19 инкубационный период составляет 14 дней, и за эти две недели она себя никак не проявляет. Даже повышенной температурой… То есть если человек только заразился вирусом, никакие тепловизоры его не выявят – по внешним признакам он будет абсолютно здоровым. Выявить инфицированного человека в первые дни позволяют лишь специальные лабораторные анализы слюны, крови и т.д.
Иными словами, необходимо брать на анализ хотя бы слюну каждого въезжающего в Азербайджан и исследовать образцы на наличие вируса надо в обязательном порядке. Особенно на иранской границе, где о разрастании эпидемии в стране уже известил минздрав. Также на законодательном уровне необходимо регистрировать каждого прибывшего из стран, где обнаружены случаи заражения вирусом, и если в каком-нибудь из взятых образцов обнаружится вирус, необходимо немедленно разыскать человека и поместить его на карантин.
Однако, учитывая колоссальный поток людей, которые ежедневно отправляются из Азербайджана в Иран и обратно (8 тысяч человек!), и эти меры могут оказаться неполными.
На более радикальные меры решили пойти власти Ирака. Как ранее сообщал haqqin.az, из-за угрозы распространения коронавируса Ирак закрыл границу с Ираном, а Кувейт остановил авиасообщение с ним. Необходимость введения таких мер минздрав Ирака обосновал «интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине».
Возможно, перекрыть границу Азербайджана и Ирана сложно из-за интенсивных торгово-экономических отношений между странами, но вести просветительскую работу, чтобы азербайджанцы не посещали без особой необходимости соседнюю страну, безусловно, надо.
И конечно же, медицинский контроль на азербайджано-иранской границе необходимо усилить во много раз.