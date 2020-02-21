Глава Ryanair потребовал антитеррористических проверок для мусульман

По мнению О’Лири, в основном в совершении терактов в аэропортах следует подозревать «мужчин мусульманских убеждений». С подобным заявлением глава известной авиакомпании выступил в ходе интервью изданию The Times.

Высказывание О’Лири вызвало шквал критики со стороны ряда организаций и представителей британского парламента, которые обвинили его в исламофобии и расизме.

В частности, Мусульманский совет Великобритании заявил, что О’Лири открыто выступает за дискриминацию в отношении «мужчин мусульманских убеждений», которая, предположительно, основана не на конкретных знаниях, а исключительно на том, «выглядит ли кто-то или действует как мусульманин».

В свою очередь, парламентарий от партии лейбористов Халид Махмуд, который также является мусульманином, заявил, что высказывание главы Ryanair не улучшит отношения в общинах и сделано в поддержку людям фашистского толка.

При этом он привел в пример теракт, совершенный на днях в Германии европейцем, в результате которого погибли 8 человек.

Ранее Майкл О’Лири в интервью британскому изданию The Times заявил следующее: «Кто такие подрывники? Это мужчины, путешествующие в одиночку... Вы не можете сказать что-то вроде того, что это расизм, но, в основном, это мужчины мусульманских убеждений».

О’Лири выступил с данным заявлением через день после признания 36-летней мусульманки Сафийи Амиры Шейх в планировании теракта в Кафедральном соборе Святого Павла в Лондоне.

Отмечается, что глава авиакомпании не впервые выступает с радикальными заявлениями. Так, однажды он сказал, что «лучшее, что можно сделать с защитниками окружающей среды, это пристрелить их».