Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 13:52

17-18 февраля в Москве, в рамках «Валдайского клуба» проходила очередная международная конференция по Ближнему Востоку. Тон этой конференции обычно задает доклад ведущих экспертов, который отражает точку зрения тех, кто определяет внешнюю политику в регионе. Как, наверное, уже подметили читатели haqqin.az, суббота на нашем портале – это день, когда мы избегаем давать сложные материалы. Суббота, конец недели, к которому просто устаешь от бурного информационного потока. И хочется чего-то полегче, не такого политизированного, может даже и с улыбкой – ведь международная жизнь состоит не из одних лишь трагедий, бесконечных сирий и ливий, коронавируса и прочих ужастиков. Поэтому поговорим сегодня о политической зоологии. «Черных» и «серых лебедях», а также «серых носорогах», в изобилии присутствовавших на одном из главных экспертных форумах – ближневосточной конференции «Валдайского клуба». Забавном и поучительном мероприятии, отражающем горе от ума современной политической экспертизы.

Доклады на конференции, сразу скажу, были пропитаны пессимизмом. И основной вывод заключался в том, что надеяться на улучшение ситуации в регионе не приходится. Более того, была очевидна растерянность международного экспертного сообщества перед лицом непредсказуемости развития событий, то есть перед теми самыми «черными лебедями», которые на Ближнем Востоке угнездились массово и прочно. Кстати, тут необходимо пояснить, что ж это за птица такая, «черный лебедь». Так, с легкой руки Нассима Николаса Талеба, математика, трейдера, финансового гуру, профессора Массачусетского университета, автора нескольких бестселлеров и ряда научных статей на тему экономики и финансов, называются трудно прогнозируемые события, переворачивающие естественный ход истории. Согласно его теории, практически все важные события в истории - развитие интернета, Первая мировая война, распад Советского Союза, атака террористов 11 сентября 2001 года, нынешний коронавирус - это и есть внезапные «черные лебеди». И вообще, по мнению Талеба, человечество не в состоянии сделать успешные прогнозы своего будущего, их значимость, как и важность анализа статистических данных, сильно преувеличена. Что ж, теория как теория, не хуже - и не лучше других. Вот только если ее принять, то международному экспертному сообществу грозит судьба динозавров, мамонтов и неандертальцев – вымирание как вида. Поскольку надобность в нем отпадает совершенно – «черные лебеди», подобно пушистым полярным лисам - песцам, подкрадываются незаметно, внезапно и в самый неподходящий для этого момент. С другой стороны, являясь падальщиком-стервятником для экспертов, «черные лебеди» Нассима Талеба одновременно являются для них и спасительным кругом. Позабыты хлопоты, остановлен бег – а эксперт в поисках необходимой информации пробегает, пусть порой и за компьютером, такие терриконы, что охотничья борзая уважительно лапу подаст – случись чего, и все упреки в некомпетентности и неверном методе можно отмести простым объяснением: это, дескать, «черный лебедь» к нам прилетел. Словом, на прошедшей конференции не столько искали объяснений и дискутировали о внедрении новых научных подходов, сколько всячески стремились самооправдаться – почему прогнозы регулярно не сбываются, почему ситуация только ухудшается, хотя уж столько сил и средств в этот Ближний Восток вложено.

Говорили много действительно правильных вещей, отдам должное. О том, в частности, что признание децентрализации вполне могло бы стать оптимальным решением для Сирии, Ливии, Йемена, раздробленных в результате войн. И не стоит этого панически бояться, обильно удобряя шаблон «территориальной целостности» и «нерушимости границ» - произвольно начерченных еще в прошлом веке, в совершенно иных реалиях и для совершенно иных целей – сотнями и тысячами трупов и искалеченных человеческих судеб. Или о том, что в ближайшее время регион одновременно претерпит несколько кризисов. Среди которых кризисы ресурсов, воды и продовольствия, а также демографический – в 2025 году население региона достигнет 550 миллионов человек, из которых 40 процентов будет в возрасте 15-29 лет. И все они требуют «места под солнцем», причем в случае необходимости готовы воевать за него с оружием в руках. Даже открыли новых обитателей прикладной политической зоологии: «серых носорогов» и «серых лебедей». Чтобы было понятно, «Серые носороги» – это явления, которые присутствуют на горизонте, о которых все вроде бы знают и говорят, но никто не хочет что-то реально решать. К таковым можно отнести многочисленные факторы, негативно влияющие на ситуацию в регионе: дефицит водных и продовольственных ресурсов, то же демографическое давление, проблемы урбанизации и тому подобное. Что же до «серых лебедей», то они, в отличие от своих «черных» собратьев, очевидны и предсказуемы, это те факторы, чье влияние на ситуацию в регионе вполне можно прогнозировать, например, отношения в треугольнике арабские страны-Турция-Иран, ну и так далее. Однако, что пополнение в политическом зоопарке, что вполне грамотная диагностика региональных проблем не скрывают очевидного факта – кризиса международной экспертизы и – трусливого нежелания говорить о его подлинных причинах, отчасти и порождающих проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Современные политические элиты, что в регионе, что в мире, в большинстве своем неспособны адекватно реагировать на угрозы и вызовы XXI века. Скажу больше – часть из них вообще не осознает, что мир категорически изменился. И алчность – как это было два-три века назад – по прежнему основной их девиз. Они не в состоянии обеспечить базовых ценностей для народов их стран, но зато виртуозно научились грабить, убивая завтрашний день для собственного населения. «Арабская весна», ИГИЛ и все остальное – это симптомы, в первую очередь, социального неблагополучия местных режимов, результат их алчности и импотенции. Именно это главное в хронической нестабильности региона, а совсем не «отсутствие демократии» и прочая политическая гомеопатия. Как справедливо заметил Мустафа Айдын, президент турецкого Совета по международным делам: «Уж если в таких странах с сильными демократическими институтами, как Турция и Израиль, налицо кризис власти, что говорить о других странах?» А стремление избежать объективного и правдивого диагноза в отношении региона ведет к тому, что экспертиза и аналитика превращаются из науки в сферу обслуживания, причем – не современного, а лакейского, в духе XIX века, типа, когда в любой момент: «Чего изволите?» Умные не нужны, нужны верные, способные в красочную обертку завернуть самый идиотский загиб внешней и внутренней политики – но качество-то у продукта прежнее, дурно пахнущее, лепили из того, что было…