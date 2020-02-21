В Иране растет число жертв коронавируса
Еще 10 человек заразились коронавирусом в Иране, общее число случаев достигло 28. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"Зафиксированы 10 новых случаев, общее число заражений достигло 28", - сказал Джаханпур телеканалу IRINN.
Из общего числа случаев заражения коронавирусом в Иране - 5 с летальным исходом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1,2 тысячи заражений в 26 странах.