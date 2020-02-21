В Кюрдамире найдены тела женщины и ребенка фото
Сегодня утром в селе Шушун Кюрдамирского района Азербайджана были найдены тела Лейлы Гамбаровой (1977 г.р.) и ее полуторагодовалого сына Хилала, сообщает Report.
Согласно информации, тело матери обнаружено в колодце во дворе дома, ребенка - в самом доме.
На место прибыли сотрудники Кюрдамирского РУП и районной прокуратуры. Тела переданы на обследование в местное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.
Расследование проводит прокуратура района.