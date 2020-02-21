Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:19

Борьба с неформальной занятостью велась в Азербайджане и ранее. Но в последнее время этот процесс набрал такие обороты, что положительные отзывы мы слышим со всех сторон. Это часто можно слышать и в заявлениях и выступлениях президента Ильхама Алиева. Одним словом, меры по реализации устранения неформальной занятости приносят свои плоды, что наглядно подтверждает социальная картина в стране по итогам прошлого года. Как показывают данные подсистемы «Уведомление о трудовом договоре» Централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населении, количество уведомлений по итогам 2019 года намного превысило 1,5 миллиона, количество же трудовых договоров возросло на 153 тысячи. Сомнениям здесь места нет: посредством подсистемы "Уведомление о трудовом договоре" тщательно контролируется вся ситуация по трудоустройству в стране. И отрадно, что 99 тыс. из 153 тыс. по существу новых трудовых договоров приходится на долю частного сектора, и лишь 54 тыс. связаны с госсектором. Таким образом, именно столько людей официально оформили свои отношения с работодателями, получив право на пользование разными формами соцобеспечения, предусмотренными законодательством.

На совещании, посвященном итогам прошлого года, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что оформление 153 тыс. трудовых договоров – большое событие. Это обеспечивает прозрачность и имеет большое значение также для пенсионного обеспечения. И, конечно же, в основе этих успехов стоят меры по устранению неформальной занятости. В числе таких мер можно назвать и чуть ли не двукратное увеличение в 2019 году минимальной зарплаты в рамках пакета успешных социальных реформ главы государства. Столь серьезный рост сыграл значимую роль и в легализации трудовых отношений. Оформление зарплаты и заключение трудовых договоров вдохновляет работников. В целом, в прошлом году фонд зарплаты в стране вырос на 42,3%. В частном секторе этот показатель составил 39%, а в госсекторе – 45%. А медианная зарплата выросла на 52%, что говорит о росте более чем на 50% зарплаты 800 тыс. человек. Отметим также, что вряд ли были возможны такие успехи без своевременного призыва Минтруда к работодателям в частном секторе. К примеру, только в прошлом году министерство обращалось к ним посредством СМИ о недопущении оформления зарплаты работников ниже 180 манатов с 1 марта и ниже 250 манатов – с 1 сентября. Добавив, что контроль в этой сфере осуществляется посредством электронной системы. Вообще, в последние годы усовершенствована правовая база с целью предотвращения неформальной занятости, принят целый ряд нормативно-правовых актов, на стадии обсуждения не одно предложение по изменениям в законодательство. В частности, принят Закон «О занятости», в него добавлены понятия о неформальной занятости и связанная с нею V глава («Неформальная занятость»). С целью повышения эффективности и расширения сферы влияния реализуемых мер построены тесные связи с действующими в городах и районах страны местными координационными центрами, способствующими занятости населения. Кроме того, наряду с мерами ответственности в борьбе против неформальной занятости в стране сформированы также серьезные механизмы стимулирования перехода с неформальной занятости к формальной.

Во исполнение Закона «О страховании от безработицы», вступившего в силу с 1 января 2018 года, создан Фонд страхования безработицы, что создает возможности для роста числа активных мер по занятости, расширению сферы деятельности. К примеру, в 2018 году программа самозанятости была расширена в 6,5 раза, к ней было привлечено 7267 человек. А в прошлом году этот показатель возрос до 10 352 человек. С целью повышения интереса работников и работодателей с 1 января прошлого года физические лица с месячными доходами до 8000 манатов, не работающие в нефтегазовой сфере негосударственного сектора, освобождены от налога на доход. Финансовая нагрузка по обязательному государственному социальному страхованию оптимально распределена между работниками и работодателями. А с 1 января 2019 года ставка упрощенного налога по всей стране установлена в размере 2%. Предусмотрен также стабильный налог для физических лиц из самозанятой категории населения, занимающихся в индивидуальном порядке в разных сферах – парикмахеры, официанты, портные, сапожники и др. Сообщения подсистемы «Уведомление о трудовом договоре» показывают также, что в течение 2019 года рост трудовых договоров больше всего наблюдался в сферах оптовой и розничной торговли (28 831) , перерабатывающей промышленности (14 112), строительства (10 296), госуправления и обороны (51 443) и т.д. Всего же после создания Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений (01.04.2017) и до начала текущего года количество трудовых уведомлений возросло на 276 444. В сфере борьбы с неформальной занятостью реализованы также меры по созданию и развитию государственной информационной системы. Важным положительным фактором является также индексация и повышение распоряжениями главы государства наряду с пенсиями и индивидуальных счетов граждан. Так, распоряжением президента Ильхама Алиева от 6 февраля текущего года все виды трудовых пенсий были индексированы и повышены на 16,6% в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной зарплаты, определенной Госкомстатом. Тем же распоряжением пенсионный капитал на счетах граждан, работающих в индивидуальном порядке тоже был индексирован и повышен на 2,6% в соответствии с представленным Госкомстатом годовым уровнем индекса потребительских цен. Значит, в будущем возрастут и пенсии всех застрахованных лиц. А с другой стороны, это стимулирует работу именно по трудовому договору - для активного участия в системе страхования. Мы становимся свидетелями того, как пенсионный капитал на индивидуальных счетах, работающих по трудовым договорам, растет не только путем ежемесячных социальных страховых взносов, но и за счет индексации государством в начале каждого года. В то же время и для не формально занятых граждан это служит сигналом для оформления своей деятельности, получения пенсионного капитала и его роста путем индексации.