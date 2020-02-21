Выступая перед членами комитета по разведке, госпожа Персон заявила, что Россия хотела бы, чтобы Трамп был переизбран, потому что в качестве президента он больше отвечает интересам Кремля, чем любой другой политик.

Похоже, что предполагаемая связь президента Трампа с Россией будет меткой на все годы его пребывания в Белом доме. Только что в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал, связанный с закрытым брифингом, который провела в палате представителей Конгресса сотрудница офиса Директора национальной управления разведки (английская аббревиатура DNI) Шелби Персон.

Трамп, узнав об этом секретном брифинге был в бешенстве. Особенно его возмутило то, что он узнал о нем не от сотрудников DNI, а от конгрессмена-республиканца Девина Нюнеса, который присутствовал на докладе Персон. Президент срочно вызвал на ковер исполняющего обязанности Директора национальной разведки Джозефа Магуйара и потребовал от него объяснений. Вскоре после этого Белый дом объявил об увольнении Магуйара. Его место займет посол США в Германии Ричард Греннел, ярый сторонник Трампа.

Первой о закрытом брифинге узнала газета The New York Times. Ссылаясь на несколько источников, она сообщила о том, что Персон предупредила законодателей, что по данным разведки Россия вновь попытается вмешаться в избирательную кампанию 2020 года в интересах Трампа так же, как она это сделала в 2016-ом. Конгрессмены не замедлили поинтересоваться, чем же так привлекателен для Кремля Трамп, который обрушил на Россию многочисленные санкции, однако, что на это ответила Персон, неизвестно.

Отношения между Трампом и разведывательным сообществом США с самого начала его президентства были отвратительными, иначе не скажешь. Всем памятен случай, когда Трамп демонстративно проигнорировал выводы своей разведки о вмешательстве России, ссылаясь на то, что Путин уверил его в обратном.

Нынешнее увольнение Джозефа Магуайра стало новым шагом в предпринятой Трампом масштабной чистке, последовавшей после его оправдания в Сенате и прекращения процедуры импичмента. Как сообщает The Washington Post «президент проинструктировал всех своих советников и помощников, чтобы те называли ему имена тех, кто не отстаивает его, Дональда Трампа интересы». Он уже уволил заместителя советника по национальной безопасности Викторию Коатс, о которой другие сотрудники сообщили, что она была одним из соавторов книги «Anonymous». В ней рассказывалось о полном хаосе, царящем в Белом доме Дональда Трампа.

По настоянию Трампа увольнению подлежит Джон Роод, глава политического управления Пентагона, который заявил, что Украина выполнила все требованию по снижению коррупции и должна была получить помощь США, которую заморозил президент Трамп.