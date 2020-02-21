Россия добивается переизбрания Трампа, убеждена американская разведка haqqin.az из Вашингтона
Похоже, что предполагаемая связь президента Трампа с Россией будет меткой на все годы его пребывания в Белом доме. Только что в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал, связанный с закрытым брифингом, который провела в палате представителей Конгресса сотрудница офиса Директора национальной управления разведки (английская аббревиатура DNI) Шелби Персон.
Выступая перед членами комитета по разведке, госпожа Персон заявила, что Россия хотела бы, чтобы Трамп был переизбран, потому что в качестве президента он больше отвечает интересам Кремля, чем любой другой политик.
Трамп, узнав об этом секретном брифинге был в бешенстве. Особенно его возмутило то, что он узнал о нем не от сотрудников DNI, а от конгрессмена-республиканца Девина Нюнеса, который присутствовал на докладе Персон. Президент срочно вызвал на ковер исполняющего обязанности Директора национальной разведки Джозефа Магуйара и потребовал от него объяснений. Вскоре после этого Белый дом объявил об увольнении Магуйара. Его место займет посол США в Германии Ричард Греннел, ярый сторонник Трампа.
Первой о закрытом брифинге узнала газета The New York Times. Ссылаясь на несколько источников, она сообщила о том, что Персон предупредила законодателей, что по данным разведки Россия вновь попытается вмешаться в избирательную кампанию 2020 года в интересах Трампа так же, как она это сделала в 2016-ом. Конгрессмены не замедлили поинтересоваться, чем же так привлекателен для Кремля Трамп, который обрушил на Россию многочисленные санкции, однако, что на это ответила Персон, неизвестно.
Отношения между Трампом и разведывательным сообществом США с самого начала его президентства были отвратительными, иначе не скажешь. Всем памятен случай, когда Трамп демонстративно проигнорировал выводы своей разведки о вмешательстве России, ссылаясь на то, что Путин уверил его в обратном.
Нынешнее увольнение Джозефа Магуайра стало новым шагом в предпринятой Трампом масштабной чистке, последовавшей после его оправдания в Сенате и прекращения процедуры импичмента. Как сообщает The Washington Post «президент проинструктировал всех своих советников и помощников, чтобы те называли ему имена тех, кто не отстаивает его, Дональда Трампа интересы». Он уже уволил заместителя советника по национальной безопасности Викторию Коатс, о которой другие сотрудники сообщили, что она была одним из соавторов книги «Anonymous». В ней рассказывалось о полном хаосе, царящем в Белом доме Дональда Трампа.
По настоянию Трампа увольнению подлежит Джон Роод, глава политического управления Пентагона, который заявил, что Украина выполнила все требованию по снижению коррупции и должна была получить помощь США, которую заморозил президент Трамп.
Как уже сообщал haqqin.az. сразу после оправдания Трампа был уволен начальник Европейского отдела Совета национальной безопасности Александр Видман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондлэнд, которые выступили с показаниями на процессе импичмента в палате представителей Конгресса.
Что же касается нового главного разведчика Америки Ричарда Греннела, то он для Трампа идеальный кандидат. Греннел не имеет никакого опыта в разведывательной сфере, зато исключительно лоялен президенту и состоит в дружеских отношениях с его детьми. Трамп ценит его посты в Твиттере, заявления в прореспубликанском телеканале Fox в защиту хозяина Белого дома и резкую критику правительства Германии за то, что оно не хочет идти в фарватере политики Вашингтона. Одновременно Греннелл всегда скептически относился к донесениям ЦРУ о вмешательстве России в выборы 2016 года, считая, что речь идет о кампании, направленной против Трампа.
Как говорит телеканалу CNN один из именитых экспертов в делах разведки Дэвид Эндельман, «Греннел, лоялист Трампа является абсолютно неподготовленным для того, чтобы занять важнейший пост в системе национальной безопасности США. Поспешно принятое президентом решение о его назначении является катастрофическим».