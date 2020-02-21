Минобороны Украины о бое в Донбассе

Украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Facebook, пишет «Лента.ру».

Как утверждают военные, инцидент произошел возле населенного пункта Новотошковское Луганской области.

«В ночь на 22 февраля вооруженные формирования боевиков под огневым прикрытием из стрелкового оружия совершили попытку пересечь линию разграничения и выйти на украинские позиции. Подразделения объединенных сил своевременно отбили атаку. В результате боестолкновения ДРГ противника отступила», - отмечается в сообщении.

В штабе ООС заявили, что в результате случившегося якобы погиб один российский военный.