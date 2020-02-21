В Сирии американцы преградили путь российским военным видео
Подразделения Вооруженных сил США преградили путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда в сирийской провинции Хасеке. Как пишет «Лента.ру», видео инцидента публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно, как американские военные блокируют подъездные дороги к трассе М4 в зоне конфликта.
В начале февраля спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри рассказал о столкновениях с российскими частными военными компаниями. Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудников российских ЧВК. Он особо отметил столкновения на автомагистралях.