Сегодня в Государственном таможенном комитете состоялась встреча главы Госкомитета генерал-полковника Сафара Мехтиева с членами 3-го отряда «Волонтер-таможенник», начинающего деятельность в таможенных органах, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

Приветствуя волонтеров, глава Госкомитета еще раз поздравил их с тем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2020 год «Годом волонтера». Сафар Мехтиев сказал, что это является ярким примером того, что глава государства высоко ценит молодежь и волонтеров.

Сафар Мехтиев отметил, что в рамках успешной молодежной политики, проводимой в настоящее время президентом Ильхамом Алиевым, сформировалось волонтерское движение, которое действует во многих государственных структурах.

Глава Госкомтаможни особо отметил роль первого вице-президента Мехрибан Алиевой в формировании волонтерского движения заявив, что реализуемые по ее инициативе социально-гуманитарные проекты и международные мероприятия позволили тысячам молодых людей реализовать свой потенциал.

По словам Сафара Мехтиева, два отряда «Волонтеров-таможенников» в прошлом году успешно завершили свою деятельность. Глава ГТК выразил уверенность, что участники 3-го отряда «Волонтер-таможенник» также достигнут успехов и приобретут необходимые знания и навыки.

Затем глава Госкомитета кратко проинформировал волонтеров о проводимых президентом Ильхамом Алиевым реформах, о важности, а также о целях и успешных результатах этих реформ. Глава ГТК сказал, что в таможенных органах осуществлены важные проекты в сфере обеспечения прозрачности, устранения теневой экономики, увеличения экспортного и транзитного потенциала нашей страны и удовлетворённости граждан. Глава ГТК подчеркнул, что волонтеры получат возможность самим ознакомиться со всеми этими проектами в таможенных органах.

Глава Госкомитета также подчеркнул, что некоторые волонтеры из 1 и 2-го отрядов, отличившиеся примерной деятельностью, глубоко усвоившие таможенное дело и таможенное законодательство, были обеспечены работой в ГТК. Сафар Мехтев сказал, что данная традиция будет продолжена, и рекомендовал молодежи быть ответственными, активизировать усилия по приобретению необходимых знаний и навыков в сфере своей деятельности, и заявил, что таможенные органы и должностные лица окажут им всестороннюю поддержку.

Напомним, что в 3-й отряд «Волонтер-таможенник» привлечены 300 парней и девушек.