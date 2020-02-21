Ильхам Алиев встретился с Папой Римским
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 22 февраля в Ватикане встретились с главой Католической церкви Папой Римским Франциском, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 22 февраля в Ватикане встретились с главой Католической церкви Папой Римским Франциском, сообщает АзерТАдж.
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