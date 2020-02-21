Только что в самом центре немецкой столицы - на площади перед Бранденбургскими воротами - начался митинг азербайджанцев Европы. Он посвящен 28-й годовщине Ходжалинского геноцида и носит название Общеевропейский карабах ский митинг, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, в мероприятии принимают участие наши соотечественники, проживающие в ФРГ, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Испании, Италии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Австрии, Швейцарии, Франции, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Великобритании, Украине, Молдове, Грузии и Турции.

Для участия в этом грандиозном митинге трансатлантический перелет совершили наши соотечественники из США и Канады. Выразить солидарность с азербайджанцами пришли на митинг представители дружественных диаспорских организаций других народов, особенно тюркоязычные братья, а также украинские и грузинские друзья.

Парижская площадь, как называется территория перед Бранденбургскими воротами, в эти минуты расцвечена десятками азербайджанских флагов. В руках митингующих большие транспаранты со словами "Карабах — это Азербайджан!", "Нет террору и оккупации", "Требуем суда над палачами ходжалинских детей", "Армения должна прекратить оккупацию Карабаха", "Стоп оккупации", "Карабах — земля наших предков!".

Ожидается выступление десятков ораторов.

Собкору агентства удалось переговорить с некоторыми участниками, записавшимися на выступления во время митинга. В разговоре с агентством они отметили, что собираются привлечь внимание жителей Берлина и гостей немецкой столицы на продолжающуюся оккупацию Арменией азербайджанских земель, безнаказанность преступников, совершивших геноцид в Ходжалы, стремление руководства Армении сорвать мирные переговоры и завести их в тупик.

В эти минуты на площади звучит государственный гимн Азербайджанской Республики.