Оппозиционный депутат Эркин Гадирли: «Мои связи с властью давно не секрет»

«Во-первых, каждый может предать ту организацию, в которой состоит. Например, я никак не смогу предать ПНФА (Партию Народного фронта Азербайджана – ред. ) или любую другую оппозиционную партию, так как у меня нет никаких обязательств перед ними. Я теоретически смогу предать только Real. И если такое произойдет, то из-за этого только движение Real может быть обеспокоено». Об этом новоизбранный депутат Эркин Гадирли написал на своей странице в Фейсбук, отвечая на обвинения оппозиционеров в предательстве интересов антиправительственного движения.

Напомним, что один из лидеров оппозиционного движения Real Эркин Гадирли был избран депутатом Милли Меджлиса в 16-м Ясамальском избирательном круге.

«Во-вторых, выйти из одной организации и вступить в другую, или же, не вступая ни в какую организацию, критиковать ту, членом которой когда-то был, не означает совершить предательство. Из Real ушло много людей, которые иногда критикуют движение, но ни один член Real не называет их предателями. Такие разговоры ведут лишь фронтисты, которые почти каждого, кто вышел из рядов их партии называют предателем.

В-третьих, предательством является то, что, будучи членом одной организации, работать на другую. В Real этим никто не занимается. Поэтому искать в Real предателя и обвинять движение в предательстве – абсурд», - написал Эркин Гадирли.

По его словам, договориться с правительством, сотрудничать с властями – это совсем другая тема, которая не имеет ничего общего с предательством.

«Real давно заявило о готовности вести политические переговоры с властями. И если правительство захочет, то может пойти на переговоры с Real. И если в результате переговоров появится какая-то договоренность, то Real не будет держать ее в тайне, раскроет ее содержание - устное или письменное. На сегодняшний день между Real и правительством нет никакой договоренности.

Что касается меня лично, то мои связи с некоторыми кругами в правительстве и его структурах никогда не были секретом. И эти связи не имеют никакого отношения к Real. И я никогда не использовал эти связи на пользу себе и во вред другому. Я эти связи называю «уважением на расстоянии». И были периоды, когда мои связи с людьми в правительстве были близкими, а были времена – когда они были далекими. Сейчас видится, что есть какое-то сближение у меня с властями. Я не являюсь инициатором этого и могу только предположить цели властей. У меня на сегодняшний день нет никаких договоренностей с властями. Сближение есть, договоренностей нет. Я открыто пишу и открыто играю», - заявил Эркин Гадирли.

По его словам, у оппозиции должны быть открытые связи с властями.

«Без этого мы не сможем развивать политическую культуру», - сказал Эркин Гадирли.