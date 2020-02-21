Шойгу обсудил с Акаром ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что стороны затронули вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
Ранее Акар отмечал, что российские и турецкие военные имеют хороший контакт по ситуации в Идлибе. При этом он подчеркнул, что Россия не полностью удовлетворяет запросы Турции на использование воздушного пространства Сирии. «Сейчас важно, чтобы мы могли его полностью использовать. Продвижение в этом направлении есть, мы ведем переговоры», — добавил министр.